В квартире на Байконурской нашли труп

В Приморском районе Петербурга обнаружили труп мужчины с разбитой головой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 20 января в доме №24 по Байконурской улице сотрудники МЧС взломали дверь, так как она была закрыта изнутри. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что 37-летний погибший лежал на полу ванной комнаты с травмой затылочной части головы. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в гостинице Ленобласти нашли труп мужчины с синяками на теле.