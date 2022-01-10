В гостинице Ленобласти нашли труп мужчины с синяками на теле

Все произошло в Кингисеппском районе Ленинградкой области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 января, днем, из Кингисеппской межрайонной больницы сообщили о трупе мужчины.

Тело нашли на Нарвском шоссе, в гостевом доме. Когда правоохранители прибыли, то установили, что скончался 46-летний мужчина, проживающий в Петербурге на улице Садовая. Кроме того, на теле пострадавшего были ссадины и гематомы. Тело отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

Полиция изъяла денежные средства в сумме 2 400 рублей, наручные часы с браслетом серебристого цвета, рулон этикеток от алкоголя и тетрадь с записями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах нашли труп мужчины с шишкой на лбу. Тело доставили в морг, чтобы понять причины смерти.