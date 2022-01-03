В Сланцах нашли труп мужчины с шишкой на лбу

Мужчине был всего 41 год. Фото: Baltphoto

Мужчине был всего 41 год. Фото: Baltphoto

Бездыханное тело обнаружили в Сланцевском районе Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 января в полицию сообщили о смерти 41-летнего мужчины. Его труп с телесными повреждениями лица находился в квартире по улице Ленина. У мужчины на лбу и лице были гематомы.

Тело доставили в морг, чтобы понять причины смерти. Отмечается, что днем, 31 декабря, скончавшийся ругался со своим троюродным 34-летним братом. Мужчины подрались.

Родственника умершего, который трижды привлекался к ответственности, опросили и отпустили. Его жена вызывала скорую помощь.