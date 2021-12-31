Труп девятиклассника нашли на лестничной клетке в Петербурге

Труп девятиклассника нашли на лестничной клетке в Петербурге
Тело нашли на лестничной клетке. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Молодой человек не в первый раз пропал без вести.

К несчастью, в этот раз его обнаружили мертвым на лестничной клетке дома по улице Косыгина, пишет 78.ru.

Парень пропал несколько дней назад из Колпино, а 30 декабря, в четверг, в службы обратилась жительница дома по улице Косыгина. Она рассказала, что увидела, как без сознания на лестничной клетке лежит мальчик.

Прибывшие правоохранители узнали в мальчике пропавшего 16-летнего юношу.

Стоит отметить, что ребенок состоял на учете в ОДН ОМВД по Колпинскому району. Сеть помнит давние объявления «Лизы Алерт» о пропаже скончавшегося. Два года назад мальчик убегал из детского летнего лагеря в Кабардинке Краснодарского края. Тогда его нашли живым через несколько дней.

Возбуждено уголовное дело. Тело отправили в морг, чтобы выяснить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажир УАЗа умер в реанимации после массового ДТП на «Коле».

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