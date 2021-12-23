Пассажир УАЗа умер в реанимации после массового ДТП на «Коле»

Пассажир УАЗа умер в реанимации после массового ДТП на «Коле»
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Ленобласти произошло массовое ДТП.

Столкнулись водитель «Мерседеса», частный микроавтобус «Форд» и водитель УАЗ Патриота. Инцидент произошел 22 декабря на трассе «Кола».

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате ДТП пассажир УАЗ Патриота в тяжелом состоянии госпитализирован, где впоследствии скончался в реанимации. Водитель отечественного автомобиля и еще один пассажир в удовлетворительном состоянии попали в больницу.

Водитель УАЗа за этот год три раза нарушал скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП под Петербургом погибли два пенсионера.

авария дтп кировский район


 

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