В ДТП под Петербургом погибли два пенсионера

В Волосовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, авария случилась 21 декабря на 98-м километре трассы «Нарва». По предварительной информации, женщин 1993 года рождения, находясь за рулем Chevrolet Epica, не справилась с управлением и столкнулась с КамАЗом, после чего совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовиком.

В результате ДТП водитель иномарки с различными травмами в состоянии средней тяжести попала в больницу, а ее пассажиры – 73- летний мужчина и 71- летняя женщина погибли на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка. Женщина в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском проспекте на пешеходном переходе сбили пожилую петербурженку, которая переходила дорогу с собакой.