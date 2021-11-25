На Приморском проспекте в ДТП пострадали пенсионерка и собака

На Приморском проспекте в ДТП пострадали пенсионерка и собака
Пенсионерку забрали в больницу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня на Приморском проспекте на пешеходном переходе сбили пожилую петербурженку, которая переходила дорогу с собакой.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», все произошло в 17 часов напротив дома №143 на Приморском проспекте. Пенсионерка 74-х лет с собакой переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.

Очевидцы сразу вызвали медиков и позвонили родственникам пострадавшей, а также оказали помощь домашнему питомцу, который в результате ДТП сломал лапы.

На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада реанимации. Пенсионерку забрали в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины на перегоне «Новый Петергоф – Ораниенбаум».

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