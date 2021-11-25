На Приморском проспекте в ДТП пострадали пенсионерка и собака

Сегодня на Приморском проспекте на пешеходном переходе сбили пожилую петербурженку, которая переходила дорогу с собакой.
Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», все произошло в 17 часов напротив дома №143 на Приморском проспекте. Пенсионерка 74-х лет с собакой переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.
Очевидцы сразу вызвали медиков и позвонили родственникам пострадавшей, а также оказали помощь домашнему питомцу, который в результате ДТП сломал лапы.
На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада реанимации. Пенсионерку забрали в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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