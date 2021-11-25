Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины на перегоне «Новый Петергоф – Ораниенбаум»

Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины на перегоне «Новый Петергоф – Ораниенбаум»
Женщина попала под поезд. Фото: pixabay.com

На пешехода наехал поезд, после чего она скончалась на месте.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства наезда поезда на 61-летнюю женщину, в результате которого пострадавшая умерла. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент случился на перегоне «Новый Петергоф – Ораниенбаум» утром 24 ноября. По предварительным данным, погибшая пыталась перейти железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист подал сигнал и пытался экстренно затормозить, но ничего не помогло. В итоге женщина получила травмы и умерла.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поезд с аммиачной селитрой сошел с рельсов у Волосово.

наезд новости СПб поезд полиция


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины на перегоне «Новый ...
В Петербурге незаконны пытались провезти 3D-принтер для печати человеческих ...
В Ленобласти в пятницу выпадет мокрый снег с дождем
В пятницу в Петербурге прогнозируется мокрый снег и до +3 градусов
После скандальных видео с пытками уволен глава ФСИН Александр Калашников
Комздрав Петербурга сообщил о спаде четвертой волны коронавируса
Петербургский врач рассказал, как правильно лечить грипп
Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора ...