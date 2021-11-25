Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины на перегоне «Новый Петергоф – Ораниенбаум»

На пешехода наехал поезд, после чего она скончалась на месте.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства наезда поезда на 61-летнюю женщину, в результате которого пострадавшая умерла. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент случился на перегоне «Новый Петергоф – Ораниенбаум» утром 24 ноября. По предварительным данным, погибшая пыталась перейти железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист подал сигнал и пытался экстренно затормозить, но ничего не помогло. В итоге женщина получила травмы и умерла.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поезд с аммиачной селитрой сошел с рельсов у Волосово.