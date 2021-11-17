Поезд с аммиачной селитрой сошел с рельсов у Волосово

На перегоне Гатчина — Лужская на станции Волосово с рельсов сошли три вагона с аммиачной селитрой.

В среду, 17 ноября, около 16 часов при следовании локомотива с грузом произошел сход трех вагонов в середине состава. Селитра, которая находилась в вагонах, не рассыпалась.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, обошлось без пострадавших.

Транспортная прокуратура оценит действия ответственных должностных лиц и примет меры при наличии оснований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Забайкалье 34 вагона грузовых поездов сошли с рельсов. Авария на железной дороге отменила пригородные поезда и задержала пассажирские поезда дальнего следования. Пассажиров электричек перевозят автомобильным транспортом, а пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием.