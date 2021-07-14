В Забайкалье 34 вагона грузовых поездов сошли с рельсов

Сход с рельсов 34 вагонов двух грузовых поездов приостановил движение на Забайкальской железной дороге.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, 34 вагона грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне Нанагры — Урюм. Сейчас движение перекрыто. Никто не пострадал.

Авария на железной дороге отменила пригородные поезда и задержала пассажирские поезда дальнего следования. Пассажиров электричек перевозят автомобильным транспортом, а пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием.

Последствия схода ликвидируются, на месте работают восстановительные поезда. Причины аварии устанавливаются.

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