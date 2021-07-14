Пьяного мужчину, остановившего «Сапсаны» в Петербург, задержали

Пьяного мужчину, остановившего «Сапсаны» в Петербург, задержали
Из-за инцидента вовремя не поехали два «Сапсана» Москва — Санкт-Петербург и один поезд Москва — Тверь. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева.

Пьяный мужчина, из-за которого пришлось остановить «Сапсаны» из столицы в город на Неву, задержан в Тверской области.

Полицейские задержали нетрезвого мужчину на ж/д станции «Редкино» в Тверской области. Он вел себя неадекватно и много кричал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчина сначала вышел на рельсы, из-за чего и остановились поезда. Он угрожал взрывом станции. Затем полицейские уговорили его отойти и задержали. Мужчина якобы требовал встречи с родственником.

Из-за инцидента вовремя не поехали два «Сапсана» Москва — Санкт-Петербург и один поезд Москва — Тверь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа причина задержки «Сапсана» из Москвы в Петербург. Скоростной поезд «Сапсан», направляющийся из Москвы в Петербург, задерживается. Состав остановился под Колпино. Инцидент произошел 10 мая.

полиция происшествие ржд санкт-петербург сапсан


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Жара останется в Петербурге до середины июля
Жара останется в Петербурге до середины июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяного мужчину, остановившего «Сапсаны» в Петербург, задержали
Квартирный пожар в Колпино тушили 20 спасателей
В Петербурге на Планерной массово умерли голуби
В Ленобласти завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму
Во Фрунзенском районе сгорела машина
Дефицитную вакцину «КовиВак» доставляют в пункты вакцинации Петербурга
Военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днем ВМФ
Застрявших на трассе петербуржцев отправили в Крым на другом автобусе