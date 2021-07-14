Пьяного мужчину, остановившего «Сапсаны» в Петербург, задержали

Полицейские задержали нетрезвого мужчину на ж/д станции «Редкино» в Тверской области. Он вел себя неадекватно и много кричал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчина сначала вышел на рельсы, из-за чего и остановились поезда. Он угрожал взрывом станции. Затем полицейские уговорили его отойти и задержали. Мужчина якобы требовал встречи с родственником.

Из-за инцидента вовремя не поехали два «Сапсана» Москва — Санкт-Петербург и один поезд Москва — Тверь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа причина задержки «Сапсана» из Москвы в Петербург. Скоростной поезд «Сапсан», направляющийся из Москвы в Петербург, задерживается. Состав остановился под Колпино. Инцидент произошел 10 мая.