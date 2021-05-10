Названа причина задержки «Сапсана» из Москвы в Петербург

Скоростной поезд «Сапсан», направляющийся из Москвы в Петербург, задерживается. Состав остановился под Колпино.
Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Поезд № 752 был остановлен в 9:05. Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, причиной задержки стала техническая неисправность устройств электроснабжения на станции Славянка.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8(800)775-0000, а также на сайте компании.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом между Финляндией и Россией вновь начнут ходить пассажирские поезда.