Летом между Финляндией и Россией вновь начнут ходить пассажирские поезда

РЖД ведет работы совместно с финскими железными дорогами, чтобы восстановить сообщение между Россией и Суоми. Фото: РЖД

РЖД ведет работы совместно с финскими железными дорогами, чтобы восстановить сообщение между Россией и Суоми. Фото: РЖД

Поезда «Аллегро» снова будут курсировать между Северной столицей и Хельсинки. О восстановлении маршрута рассказали в РЖД. Доехать в Финляндию из города на Неве на поездах опять можно уже этим летом.

РЖД ведет работы совместно с финскими железными дорогами, чтобы восстановить сообщение между Россией и Суоми, сообщает «Интерфакс». Сроки принятия решения о возобновлении поездов будет приниматься исходя из эпидемситуации. Последнее слово останется за оперштабом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир, сообщает ФАН. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта. Улетающим следует обратить внимание на действующие визовые правила при планировании полёта.