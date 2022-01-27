Симптомы, лечение, эффективность вакцин – всё, что нужно знать об штамме «Омикрон»

В конце ноября 2021 года был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Он стремительно распространился, и сейчас случаи заражения зафиксированы уже в 77 странах. Причем заболевают и те, кто раньше болел коронавирусом, и те, кто вакцинировался. В России «омикрон» поразил 68 регионов.

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. ВОЗ считает, что этот штамм станет последним и закончит пандемию. Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ Эпидемиологии и микробиологии им. Н. М. Гамалея, убежден, что «омикрон» способен мутировать в еще более опасные штаммы. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов говорит о том, что высокая заразность «омикрона» перегрузит врачей, которые и так работают на пределе возможностей. Российские доктора призывают людей очень внимательно и ответственно относиться к своему здоровью и выполнять все предписания Минздрава, выпущенные отдельным перечнем 22 января.

Симптомами нового штамма считается боль в горле и реакции со стороны желудка и кишечника, но в целом похожи на сезонные простудные заболевания: насморк, слабость, ломота, чихание и боль в горле, повышенная температура и изредка потеря обоняния и вкуса. По наблюдениям врачей, «омикрон» протекает легче предыдущих штаммов, но ставить диагноз можно только после анализов и лабораторного подтверждения.

Главные отличия «омикрона» — это короткий инкубационный период (2-5 дней) и очень высокая скорость распространения: новый штамм передается в 7 раз быстрее предыдущих, а носитель заразен уже с первого дня. Еще одна опасность кроется в строении самого вируса: он устойчив к иммунитету, поэтому заразиться могут и те, кто уже болел коронавирусом.

В Центре эпидемиологии и иммунологии им. Н.М. Гамалея уже разработали реактивы для выявления штамма «омикрон». Также проведены исследования эффективности существующих вакцин против нового штамма. «Спутник V» показал высокую вируснейтрализующую активность, а применение бустерного «Спутника Лайт» повышает эффективность других вакцин.

Вирусологи напоминают, что со временем уровень иммунитета снижается, поэтому важно проводить регулярную ревакцинацию против коронавируса.

Лечение «Омикрона» не отличается от терапии при других штаммах. Чаще всего достаточно противосимптомного лечения, поскольку заболевание протекает в легкой форме. При ухудшении состояния назначаются гормональные глюкокортикостероиды, одобренные еще в 2020 году и доказавшие свою эффективность.

Врачи напоминают, что антибиотики являются антибактериальной терапией и против вирусов неэффективны. Самостоятельное употребление лекарств не только не даст результата, но и может привести к ухудшению состояния. В перечне, изданном Минздравом, есть и список препаратов, помогающий при поражении штаммом «омикрон».