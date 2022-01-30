Финансист Макаров допускает укрепление рубля при нескольких условиях

Финансист Макаров допускает укрепление рубля при нескольких условиях
Эксперт оценил перспективы рубля на начало февраля. Фото: Baltphoto

Эксперт считает, что повышение ключевой ставки Центрального Банка поможет вернуть рубль к 74-76 за один доллар.

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с «Прайм» объяснил, что в первый месяц 2022 года стал для фондового рынка довольно напряженным.

Доллар по отношению к рублю с начала года укрепился на 7% и достигал 80 рублей.

По словам Сергея Макарова, укрепиться рубль может при двух условиях. Эксперт допустил, что повышение ключевой ставки ЦБ в феврале вернет рубль к 74-76 за доллар. Упрочиться национальная валюта также, когда геополитическая напряженность ослабнет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал закон об индексации пенсий на 8,6% который подписал президент Владимир Путин.

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