Профессор Сафонов: индексация пенсий на 8,6% поможет российской экономике

Профессор Сафонов: индексация пенсий на 8,6% поможет российской экономике
Индексация положительно повлияет на экономическое развитие в 2022 году. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал закон об индексации пенсий на 8,6% который подписал президент Владимир Путин.

Эксперт подчеркнул в беседе с RT, что в прошлом году в России был зафиксирован высокий уровень инфляции, что вызвало необходимость увеличить уровень индексации именно на 8,6%, хотя изначально должны были проиндексировать на 5,9%.

«Вопрос стоит не только с точки зрения роста доходов и увеличения реальной покупательной способности лиц пенсионного возраста, которые в большей степени не защищены от инфляции, потому что значительная часть их не может продолжать трудовую деятельность», — отметил Сафонов.

Он добавил, что благодаря дополнительным доходам пенсионеров в экономику поступит больше средств, что положительно повлияет на экономическое развитие в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон о повышенной до 8,6% индексации пенсий, изменения вступают в силу.

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