Путин подписал закон о повышенной до 8,6% индексации пенсий, изменения вступают в силу

Сегодня, 28 января, на официальном сайте правовой информации Российской Федерации в Интернете был опубликован закон об индексации страховой части пенсионных выплат неработающим пенсионерам по повышенной ставке в 8,6%. Указ об этом был издан президентом 12 января, а готовый закон уже 28 числа подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и вступил в силу.

Речь в новом законе идет о повышении средней суммы пенсионных выплат в России до 18 984 рублей. Для повышения процентной ставки индексации до 8,6% пришлось внести изменения и поправки в несколько законов федерального уровня, например, «О государственном пенсионном обеспечении», а также в уставной акт «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения пенсий».

По новым правкам, перерасчет действует с 1 января, вне зависимости от того, когда вступит в силу законопроект. Елена Бибикова, зам. главы соцкомитета Совета Федерации, сообщает, что, если закон начнет работать конца января, то уже в феврале пенсионеры получат не только пересчитанную по повышенной ставке пенсию, но и компенсацию за январь. Если бы законодательная и исполнительные власти не успели с принятием закона в первом месяце 2022 года, то повышенные пенсии выплачивались бы с марта, а компенсационная выплата начислялась бы за два месяца сразу.

Елена Бибикова особо подчеркнула, что индексация уже была проведена с начала 2022 года, но процентная ставка составляла 5,9%. 12 января президент Владимир Путин распорядился подготовить проект о проведении индексации социальных выплат на основании реальной инфляции, которая по итогам 2021 года превысила показатели предыдущих лет и составила 8,4%.

В кратчайшие сроки были подготовлены поправки, утверждены Государственной Думой, завизированы Советом Федерации и подписаны президентом. То есть весь бюрократический цикл закон прошел всего за 16 дней. Бибикова также отметила, что средняя прибавка к пенсии составит примерно 1400 рублей. Это усредненная сумма, в которой не учитывается региональный компонент. Суммы разнятся в зависимости от региона проживания пенсионера.