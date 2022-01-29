В Петербурге более 178 тысяч человек сидят на больничном с симптомами ОРВИ

В Петербурге более 178 тысяч человек сидят на больничном с симптомами ОРВИ
Районом-лидером по числу амбулаторных пациентов стал Приморский, где дома лечатся почти 29 тысяч человек. Фото: pexels

Число пациентов с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом, лечащихся в домашних условиях, в Петербурге превысило 178 тысяч.

Как сообщает городской комитет по здравоохранению, на больничном сейчас находятся более 178 тысяч петербуржцев, у которых проявились симптомы ОРВИ или диагностирован коронавирус.

Районом-лидером по числу амбулаторных пациентов стал Приморский, где дома лечатся почти 29 тысяч человек. Вторым стал Калининский район с почти 20 тысячами больных, далее идет Выборгский район, где болеют почти 19 тысяч петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусом или ОРВИ, достигло рекордных показателей. Накануне сообщалось, что всего на дому с симптомами ОРВИ лечатся более 160 тысяч жителей города.

амбулаторное лечение амбулаторные больные заболевшие коронавирусом комздрав новости СПб


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
"Заплатят" не только миллионеры: кого ещё затронет новый налог на вклады в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге более 178 тысяч человек сидят на больничном с симптомами ОРВИ
В Боткина открылось детское инфекционное отделение
В Петербурге за сутки число заболевших COVID подскочило почти до 15 тысяч
За массовое ДТП с погибшим на «Коле» задержали водителя грузовика
У пенсионерки в Петербурге украли криптовалюту на 5,2 миллиона рублей
В России за сутки госпитализировали 14,5 тысяч человек с COVID
Автобус сбил девочку-подростка на переходе в Тихвине
На поддержку региональных поликлиник выделили 7,3 млрд рублей