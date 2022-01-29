В Петербурге более 178 тысяч человек сидят на больничном с симптомами ОРВИ

Районом-лидером по числу амбулаторных пациентов стал Приморский, где дома лечатся почти 29 тысяч человек. Фото: pexels

Районом-лидером по числу амбулаторных пациентов стал Приморский, где дома лечатся почти 29 тысяч человек. Фото: pexels

Число пациентов с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом, лечащихся в домашних условиях, в Петербурге превысило 178 тысяч.

Как сообщает городской комитет по здравоохранению, на больничном сейчас находятся более 178 тысяч петербуржцев, у которых проявились симптомы ОРВИ или диагностирован коронавирус.

Районом-лидером по числу амбулаторных пациентов стал Приморский, где дома лечатся почти 29 тысяч человек. Вторым стал Калининский район с почти 20 тысячами больных, далее идет Выборгский район, где болеют почти 19 тысяч петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусом или ОРВИ, достигло рекордных показателей. Накануне сообщалось, что всего на дому с симптомами ОРВИ лечатся более 160 тысяч жителей города.