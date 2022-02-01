Февраль в Петербурге начнется со снежной погоды

В Петербурге во вторник, 1 февраля, ожидается, небольшой снег и температура воздуха выше нормы.

Об говорится в прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. За погоду в первый день февраля будет отвечать северо-западная периферия северо-атлантического циклона. Небо будет затянуто плотными облаками, в некоторых районах города пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет выше нормы.

За окном сегодня будет от -2 до -4 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус добавил, что в среду в Петербурге станет холоднее, а снега будет меньше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга заявил, что оттепели и морозы будут сменять друг друга до конца зимы.