Главный синоптик Петербурга: оттепели и морозы будут сменять друг друга до конца зимы

Похолодание, которое наступит сегодня вечером, в отдельные будет опускать столбик термометра до -10 градусов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Похолодание, которое наступит сегодня вечером, в отдельные будет опускать столбик термометра до -10 градусов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцам не стоит ждать морозного постоянства декабря в последние полтора месяца зимы.

Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что потепление уже начинает покидать Северную столицу — сегодня вечером в городе ожидается минус. Однако и морозы задержатся ненадолго.

По словам синоптика, похолодание, которое наступит сегодня вечером, в отдельные будет опускать столбик термометра до -10 градусов. Однако уже в начале следующей недели, 25 января, температура вновь будет выше нуля.

Такое чередование ожидает петербуржцев и в феврале. Последний месяц зимы будет переменчивым и теплее обычного. Температура будет скакать от -8 до +3 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ида» сменит тепло на мороз: в Петербурге ожидается до +3 градусов 20 января.