«Ида» сменит тепло на мороз: в Петербурге ожидается до +3 градусов 20 января

&#171;Ида&#187; сменит тепло на мороз: в Петербурге ожидается до +3 градусов 20 января
В городе выпадет снег с дождем. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Под конец рабочей недели жителей Петербурга ожидает облачная погода, временами будут идти дожди с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 20 января, синоптическую ситуацию в городе будет формировать приближающийся с запада циклонический вихрь «Ида», центр которого в середине дня окажется над акваторией Финского залива.

Температура воздуха днем в городе составит +1…+3 градуса, по Ленобласти ожидается до -2…+3. Южный ветер будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит падать и составит 737 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника проехала мимо Выборгского, Приморского и Калининского районов утром 20 января. Больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

михаил леус новости СПб погода


 

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