Уборочная техника проехала мимо Выборгского, Приморского и Калининского районов

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц, но заехала не во все районы.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города на 8:00, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Меньше спецтехники в Курортном и Петродворцовом районах. А вот в Выборгском, Приморском и Калининском районах уборочной техники не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что деньги, которые были уплачены за услугу по вывозу мусора в январе, будут возвращены петербуржцам. Такая возможность появится, если отходы оставались не убранными в течение 72 часов.