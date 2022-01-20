Уборочная техника проехала мимо Выборгского, Приморского и Калининского районов

Уборочная техника проехала мимо Выборгского, Приморского и Калининского районов
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц, но заехала не во все районы.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города на 8:00, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах.

Меньше спецтехники в Курортном и Петродворцовом районах. А вот в Выборгском, Приморском и Калининском районах уборочной техники не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что деньги, которые были уплачены за услугу по вывозу мусора в январе, будут возвращены петербуржцам. Такая возможность появится, если отходы оставались не убранными в течение 72 часов.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка в петербурге


 

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