Петербуржцам пообещали вернуть деньги за несвоевременную уборку мусора в январе

Деньги, которые были уплачены за услугу по вывозу мусора в январе, будут возвращены петербуржцам. Такая возможность появится, если отходы оставались не убранными в течение 72 часов.

Нововведение возможно из-за того, что услуга перешла из разряда жилищных в коммунальные. Советник председателя комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская на пресс-конференции рассказала, что деньги за некачественную уборку в январе, действительно, можно вернуть. Об этом сообщает ТАСС.

Если мусор не убирался в течение 72 часов, тогда оформляется протокол нарушения по оказанию некачественной услуги.

Также гендиректор ВЦКП «Жилищное хозяйство» Василий Федотов заявил о переходе услуги по вывозу мусора из жилищных в коммунальные. Это предполагает возможность перерасчёта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что клип Сергея Шнурова о плохой уборке Петербурга от отходов заставил власти города оправдываться и извиняться перед горожанами за неубранные кучи.