Пикалев осудил клип Шнурова о плохой уборке мусора в Петербурге

Вице-губернатор Северной столицы хоть и считает, что творческие люди могут выражаться, как им нравится, но не понимает, зачем делать это такой в грубой форме. Заключение относится к новому скандальному клипу музыканта Сергея Шнурова о плохо уборке мусора в Петербурге.

Клип вышел 15 января и уже собрал достаточное количество негативных отзывов преимущественно от высокопоставленных людей Петербурга, среди которых директор Эрмитажа Борис Пиотровский, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Боярский, Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, а также вице-губернатор Валерия Пикалев.

По их мнению клип получился слишком неуважительным к городу и культуре, а внимание к проблеме привлечено не подобающим образом. При этом отмечается, что Пикалев не смотрел весь клип, но видел начало. «Мойка 78» привела слова представителя власти, которые он сказал на пресс-конференции, посвященной мусорной реформе.

«Творческий человек имеет право самовыражаться, как хочет, но есть вещи, которые для меня как мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности и не опускался бы до хайпа», — заявил Пикалев.

В клипе Шнуров предстает одетым в жилет дворника посреди заброшенного здания, заваленного мусором. Что важнее: то, как представлена проблема мусора одним из деятелей сферы искусства, или сама проблема неубранных вовремя отходов, — решать петербуржцам, несмотря на все недовольство, которое посыпалась с верхушек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Гронский назвал подачу проблемы в клипе Шнурова неприличной, осудив звучащий в песне мат. Однако он не дал ответ на вопрос корреспондента Gazeta.SPb.ru, каким другим способом надо решать вопрос, чтобы достучаться до власти.