Владимир Гронский против «мусорного» клипа Шнурова, но другой «язык» разговора с властью не предложил

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский прокомментировал нашумевший клип лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на песню «Пока так», посвященный проблеме неубранного мусора, которым завален Петербург. Гронский назвал такую подачу проблемы неприличной, осудив звучащий в песне мат. Однако он не дал ответ на вопрос корреспондента Gazeta.SPb.ru, каким другим способом надо решать вопрос, чтобы достучаться до власти. Гронский лишь подчеркнул, что проблема есть и ее надо срочно решать.

«Ситуация в городе очень тяжелая, проблема есть, — считает Гронский. — Вижу переполненные помойные территории. Единый оператор должен либо срочно исправить положение, либо надо отказываться от него срочно».

Напомним, Шнуров в клипе показал виды Петербурга, заваленного то мусором, то непроходимыми снежными кучами. При этом в тексте песни певец в грубой форме возмутился, что город довели до такого состояния.

«Выразиться можно было иначе, но вот так вот с матом, так неприлично, это не петербургский стиль», — подытожил гендиректор РНБ.

Однако, похоже, гендиректор РНБ делает акцент немного не на том. Несмотря на острую подачу проблемы музыкантом «мусорной проблемы», власти среагировали на клип, прокомментировав его. Возможно, вместо осуждения звучащего мата стоит взять на вооружение смелость и яркость подачи вопроса, и тогда есть надежда, что его услышат, и город не останется погребенным под неубранным снегом, мусорными завалами и отходами от собачьей жизнедеятельности.

Отметим, набравший уже больше миллиона просмотров клип вынудил администрацию Санкт-Петербурга наконец признать проблему и извиниться за мусорный коллапс. Заявление вице-губернатора Валерия Пикалева прозвучало практически сразу после выхода нашумевшего клипа. Он также добавил, что правовую оценку ситуации даст прокуратура.

Начавшаяся 1 января мусорная реформа и новогодние праздники обернулись для Санкт-Петербурга горами отходов, которыми завалены контейнерные площадки в большинстве дворов города. Ситуация с уборкой снега аналогичная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские активисты провели показ мусорной моды. Суть мероприятия в том, что все костюмы, представленные на моделях, были сделаны из отходов.