Петербургские активисты провели показ мусорной моды

Состоявшаяся 1 января мусорная реформа и новогодние праздники обернулись для Северной столицы горами отходов, которыми завалены контейнерные площадки в большинстве дворов города. Жители Петербурга нашли новый способ привлечь внимание к данной проблеме.

Команда Музея современного искусства решила провести мусорный показ мод. Идея оригинальной коллекции под названием «Петербург-22» появилась у депутата Федора Грудина и модельера Ксении Ивановой. Суть мероприятия в том, что все костюмы, представленные на моделях, были сделаны из отходов.

«Если мусор нельзя вывеpти из Петербурга, то может прямо в Петербурге создать из него произведение искусства», — заявили организаторы.

Коллекция одежды не только вписалась в тренды на экологичный подход к мусору, но и привлекла внимание к проблеме мусорной реформы, которая ожидаемо привела к завалам во дворах за несколько дней января.

«Материал для свободного творчества находится буквально у нас под ногами», — заключили создатели коллекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что многие петербуржцы возмущены работой нового регионального оператора «Невский экологический оператор». Некоторые, кажется, не желают платить за так называемый вывоз мусора, которым все новогодние праздники был завален Петербург. Тем более на фоне повышения тарифов ЖКХ.