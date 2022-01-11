Петербуржцы не хотят платить за невывезенный мусор

Петербуржцы не хотят платить за невывезенный мусор
Неубранный мусор в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Многие петербуржцы возмущены работой нового регионального оператора «Невский экологический оператор». Некоторые, кажется, не желают платить за так называемый вывоз мусора, которым все новогодние праздники был завален Петербург. Тем более на фоне повышения тарифов ЖКХ.

Напомним, по городу прокатилась волна возмущения работой «НЭО» в новогодние каникулы. «Платить за вывоз мусора нужно так же, как его вывозят!» — пишут в сети.

Как подсчитали в издании «МК в Петербурге», петербуржцам надо выплатить компании «НЭО» около 250 млн рублей. Чтобы выяснить, планируют ли в «НЭО» сделать перерасчет, «МК в Питере» направил запрос пресс-службе.

Напомним, 1 июля 2022 года тарифы вырастут на 3,5%. В Интернете запущена акция #НеХочуПлатитьЗаМусор — под этим хэштегом жители разных районов публикуют фотографии переполненных мусорных баков.

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