«Инсталляция помоев»: Шнуров выпустил клип о плохой уборке Петербурга

&#171;Инсталляция помоев&#187;: Шнуров выпустил клип о плохой уборке Петербурга
Сергей Шнуров представил новый клип. Фото: скриншот YouTube

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил новый клип на песню «Пока так», привлекающий внимание к проблемам уборки Санкт-Петербурга.

В клипе, который появился на YouTube, музыкант показал виды Петербурга, заваленного то мусором, то непроходимыми снежными кучами. При этом в тексте песни певец в грубой форме возмущается, что город довели до такого состояния.

«В Петербурге биеннале — инсталляция помоев», — восклицает на видео Шнуров.

Фанаты певца оценили ролик. На официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте» пользователи выразили благодарность за освещение проблемы.

Месяц зимы позади, но говорить о полной уборке снега не приходится. Петербуржцы продолжают жаловаться на огромные неубранные кучи снега в самом центре и заваленные отходами контейнерные площадки. С наступлением более теплой погоды тротуары превратились в настоящий каток с лужами. Пройтись по ним- целое экстремальное приключение, которое может закончится в травмопункте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские активисты провели показ мусорной моды. Суть мероприятия в том, что все костюмы, представленные на моделях, были сделаны из отходов.

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