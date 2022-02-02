В Адмиралтейском районе мошенники требовали у пенсионера 1 500 000, а получили 682 тысячи

В Адмиралтейском районе мошенники требовали у пенсионера 1 500 000, а получили 682 тысячи. Фото: Pixabay.com

В Адмиралтейском районе мошенники требовали у пенсионера 1 500 000, а получили 682 тысячи. Фото: Pixabay.com

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга мошенники под предлогом платы за родственника, якобы устроившего ДТП, потребовали с пенсионера 1 500 000. В результате пожилой гражданин наличными передал курьерам только часть суммы, которую смог найти, — она составила 682 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, по факту мошенничества 1 февраля было возбуждено уголовное дело. Сам инцидент произошел 31 января около 15:15. Сначала поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции.

Затем домой к пенсионеру пришел курьер, которому пожилой 81-летний гражданин передал сначала 232 000 рублей, а после, сняв дополнительно еще 450 000 рублей, передал оставшуюся сумму второму курьеру.

Могло быть такое, что это был один и тот же человек, потому что описание курьеров совпадает с большой точностью: оба были одеты в черную куртку, черные брюки, черную бейсболку и в ботинки темного цвета. На вид мужчине 20-25 лет, рост 170-175 см, ПТС, кавказский тип лица.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девочка получила открытый перелом голень в результате внезапного падения взрослого мужчины с окна одного из домов на Комендантском проспекте.