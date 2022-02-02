У девочки, на которую упал мужчина из окна в Приморском, диагностировали открытый перелом

У девочки, на которую упал мужчина из окна в Приморском, диагностировали открытый перелом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

У девочки, на которую упал мужчина из окна в Приморском, диагностировали открытый перелом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ребенок получил открытый перелом голень в результате внезапного падения взрослого мужчины с окна одного из домов на Комендантском проспекте.

О случившемся изначально сообщили очевидцы в социальных сетях. Отмечалось, что мужчина выпал из окна и от полученных травм скончался на месте. В результате пострадала девочка, которую доставили в больницу. как стало известно Gazeta.SPB, у ребенка диагностировали открытый перелом костей правой голени нижней трети со смещением, а также рваную рану нижней трети правой голени. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии с ушибом затылочной части головы.

Все произошло утром 1 января, около 09:27. Выяснилось, что одиннадцатилетняя девочка является ученицей 4 класса. Упавшему мужчине было 47 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ребенок шел вместе с мамой по тротуару, как вдруг «с неба» свалился неизвестный мужчина. От полученных травм упавший скончался на месте происшествия.