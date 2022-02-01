Взрослый мужчина свалился из окна на ребенка, гулявшего с мамой на Комендантском

Мужчина выпал из окна и приземлился на ребенка. Фото: pixabay

Мужчина выпал из окна и приземлился на ребенка. Фото: pixabay

Мужчина, которому на вид лет 60, скончался от полученных травм на месте происшествия. Ни в чем неповинную девочку пришлось доставить в больницу.

Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во вторник, 1 февраля.

В Приморском районе Северной столицы взрослый мужчина выпал из окна дома и приземлился прямо на маленькую девочку.

Все произошло примерно в 9:30, на Комендантском проспекте. Ребенок шел вместе с мамой по тротуару, как вдруг «с неба» свалился неизвестный. От полученных травм упавший скончался на месте происшествия.

«Девочка не чувствовала ногу, находилась в сознании», — рассказывали очевидцы.

Пострадавшую доставила в больницу скорая помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семиклассница выпала с восьмого этажа на Грибалевой. Подростка заметили прохожие. Девочка была вся в крови, однако выжила.