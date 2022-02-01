Взрослый мужчина свалился из окна на ребенка, гулявшего с мамой на Комендантском

Взрослый мужчина свалился из окна на ребенка, гулявшего с мамой на Комендантском
Мужчина выпал из окна и приземлился на ребенка. Фото: pixabay

Мужчина, которому на вид лет 60, скончался от полученных травм на месте происшествия. Ни в чем неповинную девочку пришлось доставить в больницу.

Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» во вторник, 1 февраля.

В Приморском районе Северной столицы взрослый мужчина выпал из окна дома и приземлился прямо на маленькую девочку.

Все произошло примерно в 9:30, на Комендантском проспекте. Ребенок шел вместе с мамой по тротуару, как вдруг «с неба» свалился неизвестный. От полученных травм упавший скончался на месте происшествия.

«Девочка не чувствовала ногу, находилась в сознании», — рассказывали очевидцы.

Пострадавшую доставила в больницу скорая помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семиклассница выпала с восьмого этажа на Грибалевой. Подростка заметили прохожие. Девочка была вся в крови, однако выжила.

коменданский проспект новости СПб падение из окна происшествие


 

Новости партнеров
Президент Молдавии попросила
Президент Молдавии попросила "Газпром" не следить за "Молдовагазом"
Беглов объяснил рост цен на транспорт для студентов оттоком туристов
Беглов объяснил рост цен на транспорт для студентов оттоком туристов
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взрослый мужчина свалился из окна на ребенка, гулявшего с мамой на Комендантском
С пьяных водителей Петербурге взыскали почти 111 миллионов рублей
Стало известно еще о двух жертвах, проходивших обследование в медцентре на ...
В России за сутки коронавирусом заразились почти 126 тысяч человек
В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Ленобласти коронавирусом заразилось более 1200 человек
Коронавирус за сутки подхватили 13,6 тысячи петербуржцев
В Петербурге во вторник прогнозируют небольшой снег и до -4 градусов