Семиклассница выпала с восьмого этажа на Грибалевой

Подростка заметили прохожие. Девочка была вся в крови, однако выжила.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, пострадавшую срочно госпитализировали в детскую городскую больницу после падения с высоты 15 января.

Врачи диагностировали ребенку кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом костей таза и двух ребер, перелом поперечного отростка, ушиб печени и ушиб селезенки.

Детали случившегося выясняются. Девочка росла в полной семье, где не было ссор и конфликтов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе из окна жилого дома выпал человек. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Инцидент произошел поздним вечером 15 января на улице Нарвской.