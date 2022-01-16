Человек выпал из окна жилого дома в Красном Селе

Человек выпал из окна жилого дома в Красном Селе
Инцидент произошел в Красном Селе. Фото: скриншот «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» «ВКонтакте».

В Красном Селе из окна жилого дома выпал человек. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Инцидент произошел поздним вечером на улице Нарвской. Подробности рассказали очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованным фотографиям и видео, к дому на Нарвской улице подъехала бригада спасателей и медицинские работники. Пожарным пришлось пилить дверь, для того что бы медики смогли подняться на козырек здания.

По словам очевидцев, пострадавшему, несмотря на многочисленные травмы, удалось выжить, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга при выпадении из окна 4 этажа тяжелые травмы получила семнадцатилетняя девушка, в следствии чего она впала в состояние комы.

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