На Московском проспекте подросток выпал из окна 4 этажа и впал в кому

На Московском проспекте подросток выпал из окна 4 этажа и впал в кому. Фото: "Яндекс.Карты"

На Московском проспекте подросток выпал из окна 4 этажа и впал в кому. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе Петербурга при выпадении из окна 4 этажа тяжелые травмы получила семнадцатилетняя девушка, в следствии чего она впала в состояние комы.

На Московском проспекте у дома 6 правоохранительные органы обнаружили подростка 17 лет, которая, по предварительным данным, выпала из окна 4 этажа. Как стало известно Gazeta.SPB, девушка получила очень тяжелые травмы, среди которых кровоизлияние мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких, двухсторонний пристеночный пневмоторакс, ушиб почек и перелом лодыжек.

Все произошло в ночь с 8 на 9 декабря. Сообщение о происшествии в правоохранительные органы поступило в 23:10. По словам очевидцев, инцидент произошел около 21:30 ночи 8 декабря после распития спиртных напитков.

Сейчас девушка находится в городской больнице №19 в состоянии комы.

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