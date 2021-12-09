Полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали учителя биологии школы №1 по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних учеников. Как стало известно, он был не намерен применять насилие, но, вероятно, осуществил аморальные действия в отношении двух детей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах «Невским новостям», преподаватель заводил ребенка в помещение лаборатории и просил раздеваться догола. После этого снимал с себя одежду и терся о школьника. При этом он не только прикасался к ребенку, но и удовлетворял себя.

В настоящее время решается вопрос о об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.

Одновременно с этим 78.ru сообщает, что одним из бывших учеников подозреваемого в педофилии оказался дирижёр Олег Слугин, у которого остались только хорошие воспоминания о своём преподавателе в хоровом училище.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подозреваемого учителя биологии задержали в квартире на проспекте Ветеранов 8 декабря. Возбуждены уголовные дела.