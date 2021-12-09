В Московском районе задержан подозреваемый в развращении учитель биологии

В Московском районе Санкт-Петербурга задержали учителя биологии школы №1 по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних учеников.

В среду, 8 декабря, в правоохранительные органы обратились 2 женщины с сообщением, что в отношении их сыновей были совершены развратные действия в школе №1. Как стало известно Gazeta.SPB, предположительно, инциденты произошли 5 октября и 9 ноября 2021 года.

По подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний учитель биологии. Его задержали в квартире на проспекте Ветеранов, 152 8 декабря. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

В тот же день подозреваемого задержали в квартире на проспекте Ветеранов. Возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что в 2008 году мужчину уже судили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, однако он получил условный срок и был освобождён в зале суда.

Отмечается, что в 2008 году мужчину уже судили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего, однако он получил условный срок и был освобождён в зале суда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинской Мариенбургской Покровской церкви злоумышленницы разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы и совершили тайное хищение ювелирных изделий.