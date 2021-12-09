Неизвестные девушки решили забрать украшения из церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Неизвестные девушки решили забрать украшения из церкви Покрова Пресвятой Богородицы
Неизвестные девушки решили забрать украшения из церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Фото: Википедия

В Гатчинской Мариенбургской Покровской церкви две неизвестные разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы и совершили тайное хищение ювелирных изделий.

В среду, 8 декабря, злоумышленницы находились на улице Круговой, 7 в Мариенбургской Покровской церкви в период с 14:30 до 15:10 дня. В этот момент каким-то образом, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, две девушки решили забрать ювелирные изделия, принадлежавшие церкви. Как стало известно Gazeta.SPB, после совершения хищения с места преступления злоумышленницы скрылись.

В результате девушки забрали: сережки из металла желтого цвета с камнями зеленого цвета, стоимостью 7 000 рублей, а также кольца из металла желтого цвета, стоимостью 3 000 рублей каждое. Кроме того были похищены цепочки с крестиком из металла желтого цвета, стоимостью 4 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Несмотря на отсутствие камер видеонаблюдения на женщин удалось составить примерную ориентировку. Так, первой на вид 21-22 года, у нее славянский тип лица, рост 160 см. Девушка была одета в куртку черного цвета с капюшоном, джинсы синие с подворотами и белые кроссовки.

Вторая женщина на вид 25 лет с азиатским типом лица и ростом 175 см. Она была одета в куртку белого цвета, длинный белый шарф, темные джинсы и темные кроссовки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница поселка Левашово обратилась к правоохранительным органам с сообщением о краже.

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