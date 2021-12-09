Неизвестные девушки решили забрать украшения из церкви Покрова Пресвятой Богородицы

В Гатчинской Мариенбургской Покровской церкви две неизвестные разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы и совершили тайное хищение ювелирных изделий.

В среду, 8 декабря, злоумышленницы находились на улице Круговой, 7 в Мариенбургской Покровской церкви в период с 14:30 до 15:10 дня. В этот момент каким-то образом, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, две девушки решили забрать ювелирные изделия, принадлежавшие церкви. Как стало известно Gazeta.SPB, после совершения хищения с места преступления злоумышленницы скрылись.

В результате девушки забрали: сережки из металла желтого цвета с камнями зеленого цвета, стоимостью 7 000 рублей, а также кольца из металла желтого цвета, стоимостью 3 000 рублей каждое. Кроме того были похищены цепочки с крестиком из металла желтого цвета, стоимостью 4 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Несмотря на отсутствие камер видеонаблюдения на женщин удалось составить примерную ориентировку. Так, первой на вид 21-22 года, у нее славянский тип лица, рост 160 см. Девушка была одета в куртку черного цвета с капюшоном, джинсы синие с подворотами и белые кроссовки.

Вторая женщина на вид 25 лет с азиатским типом лица и ростом 175 см. Она была одета в куртку белого цвета, длинный белый шарф, темные джинсы и темные кроссовки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жительница поселка Левашово обратилась к правоохранительным органам с сообщением о краже.