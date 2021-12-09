Жительница Левашово пострадала от рук грабителя

В Ленобласти неизвестный снова проник в здание через окно. Жительница поселка Левашово обратилась к правоохранительным органам с сообщением, что в ночь с 8 на 9 декабря в ее дом прокрался неизвестный и вынес 70 тысяч рублей вместе с ювелирными изделиями.

В среду, 8 декабря, в период с 22 до 22:30 злоумышленник пробрался в дом на улице Высоцкая, 9 поселка Левашово путем отжатия стеклопакета окна 1 этажа, после чего забрал деньги и ювелирные украшения. Как стало известно Gazeta.SPB, общий ущерб составил 550 тысяч рублей.

Дом средствами сигнализации не оборудован и видеонаблюдение отсутствует. На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что четверо неизвестных проникли в квартиру через балкон к жителю Красносельского района, сломали мебель, причинили телесные повреждения, забрали телефон и скрылись с места происшествия.