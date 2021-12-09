Ночью к петербуржцу в квартиру проникли неизвестные и забрали только мобильный телефон

Ночью к петербуржцу в квартиру проникли неизвестные и забрали только мобильный телефон. Фото: "Яндекс.Карты"

Ночью к петербуржцу в квартиру проникли неизвестные и забрали только мобильный телефон. Фото: "Яндекс.Карты"

Жителя Красносельского района в ночь с 7 на 8 декабря ждал неприятный сюрприз: четверо неизвестных проникли к нему в квартиру через балкон, сломали мебель, причинили телесные повреждения, забрали телефон и скрылись с места происшествия.

Инцидент произошел около 2 часов ночи 8 декабря в поселке Хвойный, 93. Пострадавший мужчина обратился в органы и рассказал о произошедшем. Как стало известно Gazeta.SPB, уже утром 8 декабря напавшие на мужчину были задержаны.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении одного из правонарушителей была избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

На настоящий момент злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Белоруссии, который был госпитализирован с проникающей раной грудной клетки, в тяжелом состоянии.