Ночью к петербуржцу в квартиру проникли неизвестные и забрали только мобильный телефон

Жителя Красносельского района в ночь с 7 на 8 декабря ждал неприятный сюрприз: четверо неизвестных проникли к нему в квартиру через балкон, сломали мебель, причинили телесные повреждения, забрали телефон и скрылись с места происшествия.
Инцидент произошел около 2 часов ночи 8 декабря в поселке Хвойный, 93. Пострадавший мужчина обратился в органы и рассказал о произошедшем. Как стало известно Gazeta.SPB, уже утром 8 декабря напавшие на мужчину были задержаны.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении одного из правонарушителей была избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
На настоящий момент злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Белоруссии, который был госпитализирован с проникающей раной грудной клетки, в тяжелом состоянии.