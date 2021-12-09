Житель Белоруссии получил ножевое ранение в Альпийском переулке

Во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации жителя Белоруссии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился 9 декабря у дома 17 по Альпийскому переулку. Мужчина 1987 года рождения получил ножевое ранение.

Пострадавший госпитализирован с проникающей раной грудной клетки, в тяжелом состоянии.

По подозрению задержаны мужчина и женщина. Обоим по 35 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.