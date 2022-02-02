Автошколы и ГИБДД будут работать по новым правилам с 1 марта

Новые правила исключают возможность того, что сотрудник ГИБДД будет принимать экзамен непосредственно в автошколах. Фото: pixabay

Новые правила исключают возможность того, что сотрудник ГИБДД будет принимать экзамен непосредственно в автошколах. Фото: pixabay

С марте 2022 года в России изменится порядок взаимодействия автошкол и Госавтоинспекции. Стало известно, чего ожидать будущим водителям.

С 1 марта вступают в силу новые правила взаимодействия автошкол и ГИБДД, которые в конце года утвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Согласно новому порядку, автошколы должны будут предоставлять в экзаменационные подразделения ГИБДД списки со сведениями об учащихся. На это автошколам дается 10 дней с начала практического обучения. Такая мера позволит полиции заранее проверить кандидатов на предмет лишения водительских прав в прошлом. Кроме того, ГИБДД будет проверять медучреждения, где ученики получали медицинские справки.

Также новые правила исключают возможность того, что сотрудник ГИБДД будет принимать экзамен непосредственно в автошколах. Об этом пишет DEITA.RU.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новые штрафы ГИБДД оставят российских водителей без накоплений.