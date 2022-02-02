Автошколы и ГИБДД будут работать по новым правилам с 1 марта

Автошколы и ГИБДД будут работать по новым правилам с 1 марта
Новые правила исключают возможность того, что сотрудник ГИБДД будет принимать экзамен непосредственно в автошколах. Фото: pixabay

С марте 2022 года в России изменится порядок взаимодействия автошкол и Госавтоинспекции. Стало известно, чего ожидать будущим водителям.

С 1 марта вступают в силу новые правила взаимодействия автошкол и ГИБДД, которые в конце года утвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Согласно новому порядку, автошколы должны будут предоставлять в экзаменационные подразделения ГИБДД списки со сведениями об учащихся. На это автошколам дается 10 дней с начала практического обучения. Такая мера позволит полиции заранее проверить кандидатов на предмет лишения водительских прав в прошлом. Кроме того, ГИБДД будет проверять медучреждения, где ученики получали медицинские справки.

Также новые правила исключают возможность того, что сотрудник ГИБДД будет принимать экзамен непосредственно в автошколах. Об этом пишет DEITA.RU.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новые штрафы ГИБДД оставят российских водителей без накоплений.

автошколы гибдд новые правила


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Плевать на бабушку? Вскрылись возможные проблемы в отношениях Стаса и Эдиты Пьехи
Плевать на бабушку? Вскрылись возможные проблемы в отношениях Стаса и Эдиты Пьехи
Президент Молдавии попросила
Президент Молдавии попросила "Газпром" не следить за "Молдовагазом"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автошколы и ГИБДД будут работать по новым правилам с 1 марта
Умер бразильский актер из сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид
Легендарная актриса Моника Витти умерла после тяжелой болезни
«Не наше дело»: Песков отреагировал на публикации об ответе США и НАТО
Болезнь неизлечима: актеру Ивану Краско поставили диагноз
Суд закрыл оптовый рынок «Салова 52» на 70 суток
С 3 февраля пенсионеров, получающих пенсию на карту, ждет приятный сюрприз
Пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по ...