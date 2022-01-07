Новые штрафы ГИБДД оставят российских водителей без накоплений

Водителей в этом году также начнут штрафовать за мойку автомобиля в неположенном месте. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Водителей в этом году также начнут штрафовать за мойку автомобиля в неположенном месте. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Минюст РФ готовит ужесточение наказаний в виде штрафов для российских водителей. Соответствующие поправки могут появиться в КоАП.

По словам экспертов, уже с 1 марта текущего года в России вводятся штрафы в 2000 рублей за отсутствие диагностической карты. Об это пишет Car.ru.

Автомобилистам напомнили, что прохождение техосмотра теперь обязательно только для владельцев ТС старше четыре лет, которые планируется поставить на учет либо зарегистрировать смену владельца. Процедура также обязательна в случае, если в конструкцию машины внесли существенные изменения.

Водителей в этом году также начнут штрафовать за мойку автомобиля в неположенном месте. Данное нарушение грозит штрафом от 300 до 500 рублей. Парковка на газоне или детской площадке обойдется в 5000 рублей. За брошенный во дворе автомобиль владельцу придется заплатить от 1000 до 3000 рублей.

В России также предлагают ужесточить наказание для пьяных водителей, перевозящих в салоне детей — с 30 до 50 000 рублей и дополнительным лишением прав на три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин отменил обязательный техосмотр личных авто в России.