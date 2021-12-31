Путин отменил обязательный техосмотр личных авто в России

Путин отменил обязательный техосмотр личных авто в России
Штраф за отсутствие диагностической карты будет назначаться тем водителям, для которых техосмотр останется обязательным. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Теперь, чтобы оформить полис ОСАГО, владельцам личных автомобилей и мотоциклов больше не нужна диагностическая карта.

Ничего не изменилось для автомобилей такси и транспорта, который занимается перевозкой пассажиров, а также личных авто, использующихся в служебных целях. Также процедура обязательна для владельцев ТС старше четыре лет, которые планируется поставить на учет либо зарегистрировать смену владельца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект об отмене обязательного техосмотра был доработан в интересах автомобилистов. Штраф за отсутствие диагностической карты будет назначаться тем водителям, для которых техосмотр останется обязательным. Он составит две тысячи рублей.

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