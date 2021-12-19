Володин сообщил, что закон об отмене обязательного техосмотра заработает в 2022 году

Согласно законопроекту, техосмотр потребуется при постановке машины на учет, если автомобиль старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Согласно законопроекту, техосмотр потребуется при постановке машины на учет, если автомобиль старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей до конца 2021 года.

Тогда закон начнет действовать уже в следующем году. Новые правила затронут около 50 миллионов автомобилей и их владельцев. Парламентарий написал в своем телеграм-канале, что законопроект об отмене обязательного техосмотра был доработан в интересах автомобилистов.

В понедельник документ будет рассмотрен на Совете Думы, во вторник — во втором чтении. В среду — в третьем.

Согласно законопроекту, техосмотр потребуется при постановке машины на учет, если автомобиль старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси.

Штраф за отсутствие диагностической карты будет назначаться тем водителям, для которых техосмотр останется обязательным. Он составит две тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра.