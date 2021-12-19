Володин сообщил, что закон об отмене обязательного техосмотра заработает в 2022 году

Володин сообщил, что закон об отмене обязательного техосмотра заработает в 2022 году
Согласно законопроекту, техосмотр потребуется при постановке машины на учет, если автомобиль старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей до конца 2021 года.

Тогда закон начнет действовать уже в следующем году. Новые правила затронут около 50 миллионов автомобилей и их владельцев. Парламентарий написал в своем телеграм-канале, что законопроект об отмене обязательного техосмотра был доработан в интересах автомобилистов.

В понедельник документ будет рассмотрен на Совете Думы, во вторник — во втором чтении. В среду — в третьем.

Согласно законопроекту, техосмотр потребуется при постановке машины на учет, если автомобиль старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси.

Штраф за отсутствие диагностической карты будет назначаться тем водителям, для которых техосмотр останется обязательным. Он составит две тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра.

Госдума законопроект отмена обязательного техосмотра техосмотр


 

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