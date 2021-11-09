Госдума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра

На планерном заседании 9 ноября Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект единороссов об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта и проект правительства о расширении санкций за нарушение прав россиян.

Госдума на планерном заседании рассмотрит ряд вопросов, среди которых в первом чтении, — отмена обязательного техосмотра личного автотранспорта и расширение санкций за нарушение прав граждан, — а в третьем чтении, — законопроекты о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложению, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». При этом, условия не распространяются на такси и личный автотранспорт, используемый в служебных целых. В правительстве была поддержана инициатива введения этого законопроекта, но с небольшими доработками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по новым правилам техосмотра, с начала октября истекает период полугодового продления действия диагностических карт, срок которых закончился с 1 февраля по 30 сентября этого года.