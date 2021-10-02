С 1 октября изменения коснутся зарплат бюджетников, пенсии, выплат на ребенка техосмотра

с 1 октября 2021 года вступят в силу новые законы правила, которые затронут многих россиян. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

с 1 октября 2021 года вступят в силу новые законы правила, которые затронут многих россиян. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Бесплатными станут прививки в частных клиниках и доступ к каналам первого и второго набора передач в интернете, информирует РИА «Новости».

С этого месяца вступят в силу новые законы правила, которые затронут многих россиян. Так, оклады контрактников и тех, кто проходит срочную службу в Вооруженных силах, а также сотрудников полиции, органов принудительного исполнения, уголовно-исполнительной системы, пожарных и таможенников увеличатся на 3,7%.

Пенсионерам, в зависимости от региона проживания выдадут доплаты к пенсиям в виде денежных средств или подарков, ссылается агентство на информацию главы юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева.

Предположительно пенсионеры старше 70 лет имеют право на льготы. Для выбора способа получения надбавки нужно оформить заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) через МФЦ, сайт «Госуслуги» или в личном кабинете ПФР.

Выплаты на детей в октябре начнут перечислять на карту «Мир». Деньги предусмотрены семьи, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с начала 2018 года. Отмечается, чтобы получить выплату, доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

По новым правилам техосмотра, с начала текущего месяца истекает период полугодового продления действия диагностических карт, срок которых закончился с 1 февраля по 30 сентября этого года. Отметку об аннулировании будут вносить в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. За выдачу карт без ТО предусмотрена административная ответственность.

Граждане РФ имеют право на бесплатные прививки как в государственных, так и в частных клиниках. Речь идет о вакцинациях, которые включены в национальный календарь.

Телевидение станет общедоступным, это касается первого и второго мультиплекса, которые можно теперь смотреть в интернете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 октября в Ленобласти стартовал осенний призыв граждан на военную службу.