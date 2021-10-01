Осенний призыв стартовал в Ленобласти с 1 октября

В этот призыв на службу в армию отправят 1500 молодых жителей Ленобласти. Фото: Baltphoro/Павел Дуров

В этот призыв на службу в армию отправят 1500 молодых жителей Ленобласти. Фото: Baltphoro/Павел Дуров

В Ленинградской области с 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу. Он продлится вплоть до конца 2021 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Ленобласти начали работу 18 призывных пунктов. К военной службе подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Им предстоит служить в течение одного года.

В области приступили к созданию региональных и районных призывных комиссий. Врачи готовятся к проведению медосмотра граждан. Сейчас идет организация работы сборного пункта региона.

Призывников, которые состоят в браке, имеют несовершеннолетних детей или родителей-инвалидов или пенсионеров, отправят на службу в воинские части Ленобласти.

Чтобы ограничить контакты граждан, призывников будут перевозить к месту службы отдельными вагонами поездов и авиарейсами. Будущих солдат дважды протестируют на коронавирус: в муниципальных образованиях, а затем на сборном пункте.

В этот призыв на службу в армию отправят 1500 молодых жителей Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарплата военнослужащих и силовиков стала больше на 3,7%.