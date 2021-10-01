Зарплата военнослужащих и силовиков стала больше на 3,7%

Зарплата военнослужащих и силовиков стала больше на 3,7%. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Зарплата военнослужащих и силовиков стала больше на 3,7%. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Заработную плату с начала октября на 3,7% повысили военнослужащим, сотрудникам росгвардии, федеральной службы исполнения наказаний, федеральной службы судебных приставов, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи, а также полицейским, сообщается в постановлении правительства РФ.

Первого октября правительством РФ было решено выплачивать сотрудникам охраны порядка и военнослужащим на 3,7% больше. Размеры должностных окладов по специальным званиям сотрудников войск национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи были также проиндексированы.

В плане бюджета дальнейшая индексация бюджета предполагается на 2022-2024 год. В ближайшее время финансовый бюджет сотрудников правоохранительных органов будет увеличиваться по 9% в год, по словам президента России Владимира Путина.

Раннее gazeta.spb.ru писала, что медицинские работники, пострадавшие от коронавируса, смогут получить единоразовую выплату в размере 68 811 рублей.