Мишустин: ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

Выплаты будут перечислять тем, кто во время выполнения своей работы заразился ковидом. Фото: kremlin.ru

Выплаты будут перечислять тем, кто во время выполнения своей работы заразился ковидом. Фото: kremlin.ru

Медработники, пострадавшие от ковида, смогут получить единоразовую выплату в размере 68 811 рублей.

Российские власти выделили на выплаты врача около трех миллиардов рублей, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Получить деньги смогут все медработники, в том числе санитары и водители скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Выплаты будут перечислять тем, кто во время выполнения своей работы заразился ковидом. Мишустин обратил внимание, что врачи часто забывают о себе, помогая другим.

Медики, которые перенесли вирус в легкой форме смогут получить 68 811 рублей. Те, кто серьезно пострадал от ковида, получат еще больше. Семьи умерших врачей получат 2 752 452 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людям, которые хотят привиться от коронавируса и гриппа, следует сначала поставить антиковидную вакцину, а потом, после перерыва, пройти вакцинацию от гриппа.