ВЦИОМ раскрыл, почему россияне массово уезжают с Дальнего Востока

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал причину непрекращающегося оттока населения на Дальнем Востоке.

По словам Федорова, отток населения существенно сократился со времен девяностых и нулевых, однако полностью остановить его пока не удается.

Глава ВЦИОМ напомнил, что численность населения Дальнего Востока с Бурятией и Забайкальем составляет всего 8,1 млн человек, несмотря на огромную территорию. Из-за неравномерной степени заселения региона заметен отъезд почти каждого дальневосточника.

Большинство уезжают с Дальнего Востока во все те же крупные агломерации — Московскую, Петербургскую и Причерноморскую. Мотивацией переезжающих выступают образование, карьера, высокий уровень зарплат и достойная жизнь. Также важным фактором остаются климатические условия.

«Если ты живешь в малом городе или в заводском поселке, любая проблема с предприятием или с отраслью может стать «смертным приговором». Если же ты живешь в городе — хотя бы среднем, а лучше в крупном, а еще лучше в миллионнике, – то возможностей у тебя на порядок больше», – отметил Федоров в беседе с журналом «Эксперт».

Он добавил, что мигрирует с Дальнего Востока в основном молодежь. Однако назад возвращаются немногие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин предложил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке.